"Massimo impegno per la sicurezza". Il prefetto incontra la Consulta orafa

Un rinnovato ed ancora maggiore impegno per la prevenzione ed il contrasto degli episodi criminosi nei confronti delle aziende orafe. È quanto emerso nell’incontro che il prefetto Clemente Di Nuzzo ha tenuto ieri in prefettura con una rappresentanza della consulta orafa. "Vi è grande consapevolezza di quanto sia importante il comparto orafo per l’economia di questo territorio. È massima l’attenzione per garantire un al settore un elevato standard di sicurezza contro i tentativi di rapina e di furto all’interno delle aziende" ha detto il prefetto. L’incontro è stato l’occasione per ribadire l’estrema vicinanza di tutte le istituzioni agli imprenditori del settore e per confermare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio a prevenzione e contrasto di episodi criminosi. Il prefetto ha assicurato l’impegno, nel solco già tracciato dal suo predecessore e con l’impiego delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal dipartimento di pubblica sicurezza, ad attuare tutte le misure necessarie di prevenzione e di contrasto della criminalità. È stata condivisa l’esigenza di lavorare in sinergia per potenziare i sistemi di sicurezza passiva e di porre in essere tutti gli accorgimenti in grado di disincentivare le azioni criminose.