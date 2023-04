Mascherine nelle Rsa e nei reparti Continua l’obbligo per i visitatori

Ci siamo. Da domani cambiamo le regole per chi deve indossare le mascherine. Nuoveo disposizioni per lavoratori, pazienti e visitatori nelle strutture sanitarie della Asl. A seguito dell’ordinanza del Ministero

della Salute, l’Asl ha individuato le aree in cui dovrà essere indossata. Permane il dispositivo di protezione individuale in tutte le aree in cui si trovano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Quindi visitatori e lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e dunque tutte le Rsa.

In specifico dovranno essere indossate sempre le mascherine nelle seguenti aree della Asl Tse: le aree Covid, nei pronto soccorso, rianimazione, terapia intensiva e attività di emergenza urgenza.

Inoltre nei reparti ed attività ambulatoriali di Geriatria, Pneumologia, Oncologia, Ematologia, Radioterapia. Nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali comunità, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani. In tutte le altre attività, in presenza di pazienti fragili, pazienti con febbre o sintomatologia respiratoria, è fortemente consigliato l’uso di mascherina di protezione delle vie respiratorie.

L’Asl Tse metterà sempre comunque a disposizione di tutti i lavoratori i dispositivi di protezione del tipo FFP2, al fine di consentirne l’utilizzo.