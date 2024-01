Maschere e sfilate, torna il Carnevale. Trenini e feste in tutta la provincia

Tempo di Carnevale, con carri, trenini e sfilate in tutta la provincia. Confermate location e formula del rinnovato carnevale aretino dell’Orciolaia. Appuntamento per tre uscite al parco Ducci, in zona Montefalco ad Arezzo, oggi e nelle domeniche del 4 e 11 febbraio. In arrivo tre pomeriggi di divertimento per bambini e famiglie a partire dalle 15. Dopo il successo delle ultime edizioni, il Carnevale dell’Orciolaia continua col suo format di spettacoli, musica e trenini pronti a far immergere i partecipanti in un percorso pieno di animazione e divertimento. Ci sarà la possibilità di incontrare tutti i personaggi preferiti dei più piccoli, come la regina Elsa di Frozen e sua sorella Anna, oppure passeggiare accanto a Willy Wonka. Spazio anche ai maghi di Harry Potter che aiuteranno i bambini a creare la propria bacchetta magica. Pomeriggi di coriandoli e stelle filanti accompagnati dalla Live Music della Band 23. Al parco Ducci ci si potrò imbattere anche in Spiderman, mentre Wondy e Bimbobell incanteranno gli occhi di grandi e piccini con i loro coinvolgenti spettacoli. Ci saranno Star Wars e Super Mario, maschere a tema Disney e musica. Biglietto di ingresso 5 euro, gratis fino a 14 anni.

Evento in maschera per bambini a ingresso libero oggi alle 16.30 al Circolo Artistico in Corso Italia 108. Un modo per festeggiare il Carnevale con la possibilità di assistere al Teatrino delle Marionette. Carnevale dei Ragazzi a Subbiano: con uscite oggi e il 4 e 11 febbraio: ci sarà il concorso Maschera d’oro per tutti i bambini appuntamento dalle 14 nel centro storico. Domenica 11 febbraio chiusura con il funerale di Re Giocondo ingresso libero, durante la giornata saranno presenti giochi, gonfiabili, bolle giganti, trucca bimbi, bande musicali strand gastronomici. In caso di maltempo una delle date è posticipata al 18 febbraio. Torna anche lo storico Carnevale dei bambini di Rigutino, oggi e per tutte le domeniche fino all’11 febbraio dalle 14.30 sfilata dei carri allegorici con tanti spettacoli. Oggi dalle 15 concerto della Filarmonica Castiglionese. Sarà possibile incontrare Minnie e Topolino, anche quest’anno prevista la gara a premi per tre categorie: costume più realistico, più originale e più stravagante. Immancabile la presenza del "Rigutino express", il trenino che da anni percorre la zona della festa e la trucca-bimbi per i più piccoli. Ingressoi gratuito. Torna il Carnevale di Anghiari, in programma il 4 e l’11 febbraio in collaborazione con il comune di Sansepolcro. A Montevarchi torna il Carnevale dei Ragazzi, nelle domeniche 4 e 11 e martedì 13 transiteranno in via Roma 5 carri, uno in più rispetto al 2023. Menzione speciale per lo storico Carnevale dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi che giunto alla ventisettesima edizione, rende omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte.

I vicoli del borgo medievale si trasformeranno in un Regno Fatato, animato da oltre duecento figuranti; Re Bocco e i suoi numerosi Figli, infatti, accoglieranno il pubblico indossando abiti sontuosi, impreziositi da paillettes, pietre colorate e maschere decorate nelle due uscite di oggi e deil 4 febbraio.