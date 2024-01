Masaccio dei vip. Ambra e Sabina regine a teatro

Caterina Guzzanti, Ambra Angiolini, Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Giovanni e la Fondazione Toscana Spettacolo. Al via lunedì 15 gennaio la stagione 2024 del Teatro Masaccio. In arrivo grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti.

Si parte lunedì 15 gennaio alle 21 con Giuseppe Cederna, protagonista di Storia di un corpo di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione. Uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Pagine e pagine di un diario intimo dove, raccontando di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia, si narra una vicenda unica ed insieme universale: lo sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza che ci fa davvero tutti uguali, quella di noi grandiosi e vulnerabili esseri umani.

Domenica 28 gennaio Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena Il Duce delinquente, tratto da Mussolini il capobanda di Aldo Cazzullo. La stagione prosegue mercoledì 7 febbraio: al Masaccio arrivano Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con La strana coppia – revival di Neil Simon. Sabato 17 febbraio Ambra Angiolini è la protagonista di Oliva Denaro. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. Martedì 5 marzo Roberto Abbiati e Monica Demuru portano in scena Giorni felici di Samuel Beckett. Uno spettacolo di Massimiliano Civica. Chiude la stagione, lunedì 25 marzo, Caterina Guzzanti con Secondo lei. Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia.

A.B.