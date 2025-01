Martino Gianni, arriva la firma della pace?

Riunione decisiva questa sera in via delle Gagliarde per il Consiglio direttivo di Porta Sant’Andrea sulla vicenda legata al rinnovo del contratto di Martino Gianni. In questi ultimi giorni il rettore Maurizio Carboni ed il capitano Andrea Gavagni hanno avuto modo di contattare l’allenatore più gettonato della lizza. Nessuno dei due dirigenti biancoverdi vuole sbilanciarsi e il resoconto del colloquio verrà riportato stasera appunto agli altri consiglieri. Sembra comunque che Martino Gianni possa tornare sulle sue decisioni, soprattutto su quella che sembrava inamovibile di avere al suo fianco per aiutarlo negli allenamenti l’ex giostratore Andrea Bennati.

E questo potrebbe essere un importante passo in avanti verso un nuovo accordo con il quartiere di Porta Sant’Andrea ed il rinnovo del contratto. Cosa che a fine anno i dirigenti davano quasi per scontata, dopo le vittorie in Piazza Grande e dopo le tante gratificazioni giunte da tutti loro e dal popolo biancoverde verso Martino Gianni. Resta da vedere se rettore e capitano riusciranno a trovare, anche questa volta, la chiave giusta per far tornare Martino Gianni a guidare gli allenamenti nelle scuderie di Peneto. Due anni fa ci sono riusciti. Adesso l’impresa sembra molto più complicata e bisogna vedere se l’ex re della Piazza abbia effettivamente voglia di rimettersi in gioco e di cominciare un nuovo impegnativo mandato con i biancoverdi. Allenatore dunque al momento senza contratto, ma giostratori blindati ancora per un anno. Saverio Montini e Tommaso Marmorini sono infatti legati ai colori biancoverdi ancora per tutto il 2025.

Una prassi, ormai consolidata dal consiglio direttivo, per lasciare alla nuova dirigenza che verrà scelta con le imminenti elezioni un’importante eredità. Anche se a Porta Sant’Andrea non si preannunciano grandi cambiamenti nelle stanze dei bottoni. Due consiglieri avrebbero mostrato già l’intenzione di non ricandidarsi e al loro posto dovrebbero essere messi nella lista due giovani del quartiere. Per il resto dovrebbe restare tutto uguale con il rettore Maurizio Carboni e il capitano Andrea Gavagni che non sembrano avere rivali. Resta solo da sciogliere la questione legata al rinnovo del contratto di Martino Gianni.

L’argomento che tiene banco in questi giorni in città e che sicuramente occuperà un importante spazio anche all’assemblea dei soci pre elettorale. Se lo strappo con Martino Gianni invece non si ricucirà, il nome che sta circolando di più è quello di Manuele Formelli, per anni allenatore dei biancoverdi. Ma sembra che nelle ultime ore siano aumentate le possibilità di vedere ancora Martino Gianni alla guida delle scuderie Franco Ricci di Peneto. E molti scommettono ora proprio sul suo "ritorno".