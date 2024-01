Addio a Martina Mansueto, una vita tra politica, scuola e volontariato. Aveva 41 anni

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Lutto in Valdarno per la prematura scomparsa di Martina Mansueto. Cresciuta a Santa Barbara, nel Comune di Cavriglia, durante la sua vita è stata consigliere della provincia di Arezzo per l'Italia dei Valori e responsabile dell'ufficio stampa del padre, Armando Mansueto, organizzatore di manifestazioni fieristiche e presidente del Movimento consumatori Arezzo. Martina Mansueto è scomparsa ieri, 18 gennaio, all’età di 41 anni a causa di una malattia ormai incurabile. Insegnava nella scuola elementare di Bra, in provincia di Cuneo, dove si era sposata e trasferita. Forte il suo impegno per il volontariato, tanto in Toscana quanto in Piemonte, soprattutto attraverso il teatro per il quale aveva grande passione.

Decine e decine i ricordi dedicati a Martina sui social dove in molti hanno scritto parole di profondo cordoglio. “Un pensiero commosso e pieno di affetto per Martina e per la sua famiglia”, “Non ci sono parole, un abbraccio alla famiglia”, “Ciao Martina. Ti ricordo con il tuo sorriso e piena di energia”, “Un pensiero per Martina e un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti quelli che le hanno voluto bene: sono (siamo) davvero tantissimi quelli che sono stati contagiati dalla sua inarrestabile gioia di vivere”, si legge sulla profilo Facebook. Le condoglianze anche dal Movimento Consumatori Toscana e lo Sportello dei Cittadini - Movimento Consumatori Arezzo che si stringono al dolore che ha colpito la famiglia del presidente della sezione di Arezzo, Armando Mansueto.

I funerali avranno luogo in Pollenzo (frazione del comune di Bra) domani, sabato 20 gennaio alle ore 10, partendo dalla Casa Funeraria “Lusso & Racca” (Strada Falchetto, 61/b - Bra) alle ore 9.40 per la Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire.