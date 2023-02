Martina, i genitori chiedono maxirisarcimento Ma ora spunta anche il giallo della ringhiera

di Alberto Pierini Sono appesi alla ringhiera. Per mesi avevano sperato e forse creduto di poter uscire indenni da questa vicenda che dal 2011 li insegue ovunque siano: uno, Albertoni, sui circuiti di motocross, sport del quale è stato perfino campione italiano. L’altro, Luca Vanneschi, nell’attività edile che è anche l’azienda di famiglia. Ma alla fine è scattata la condanna: condanna a tre anni per tentata violenza sessuale. Su Martina Rossi, una splendida ragazza di 20 anni, morta precipitando da quell’albergo, men tre fuggiva da quella violenza. E si erano presentati in carcere spontaneamente, per uscirne da allora solo di giorno e per lavorare, secondo il regime della semilibertà. Ora sono appesi alla ringhiera. Anzi, all’altezza della ringhiera della camera, la 609 dell’albergo Santa Ana di Palma di Maiorca. Cosa succede? I genitori di Martina hanno avviato la causa civile: ed è una causa che può fare male ai due giovani, perfino più della condanna penale. Perché in ballo c’è una richiesta di un milione e quattrocentomila euro. E sotto quella spada di Damocle ecco la mossa della ringhiera. Studiata dai loro avvocati, Tiberio Baroni per Albertoni e Stefano Buricchi per Vanneschi. Che hanno chiesto di poter citare nella causa i titolari dell’albergo:...