Martina, forfait a Bibbiena. La gogna social per il figlio

BIBBIENA

Finisce al centro di un caso mediatico e non solo a livello nazionale la manifestazione Bandiere sotto le stelle andata in scena sabato sera in centro a Bibbiena. Come è noto l’evento in origine era stato affidato alla condizione della splendida Martina Colombari, l’ex miss Italia, modella e attrice conosciuta anche per la sua storia sentimentale con Billy Costacurta.

Martina, però, all’ultimo momento è stata costretta a rinunciare alla partecipazione, con gli organizzatori che si sono poi affidati a Natasha Stefanenko, "subentrata" anche nella locandina della kermesse.

In questi giorni i social si sono scatenati a causa della recente vicenda choc legata al figlio di Martina, Achille Costacurta che, sulle sue pagine Instagram, ha mostrato droghe, mazzette di soldi, parlato di traffici illeciti e criticato duramente sua madre.

Il profilo del ragazzo è stato immediatamente oscurato ma le conseguenze delle sue bravate continuano a riversarsi su sulla mamma che, a causa dei colpi di testa del figlio è finita al centro appunto di una durissima polemica che le sta facendo perdere la reputazione ma anche diversi lavori.

Per quanto riguarda la condizione di Bandiere sotto le stelle, dove alcuni dei migliori gruppi di Sbandieratori e Musici hanno sfilato nelle vide del centro storico, sembrerebbe sia stata proprio la Colombari a decidere di non partecipare, secondo i rumors, per evitare di diventare bersaglio di odio e critiche dal vivo.

Ma se Colombari e suo figlio sono spariti dai social per affrontare nel silenzio un momento così difficile e delicato, sui social continuano ormai da giorni gli insulti sull’ex miss Italia e il padre del ragazzo, accusati di non essere stata in grado di educare suo figlio e su Achille, accusato di essere cresciuto tra gli agi e, per questo, senza alcun tipo di valore morale

E comunque nelle ultime ore non si sono registrati commenti sulla vicenda da parte di Martina Colombari e Billy Costacurta. Non è chiaro se il responsabile del gesto sia davvero il 19enne oppure se si tratti di un hackeraggio; il profilo, intanto, è stato disattivato.

Il figlio della famosa coppia ad aprile di un anno fa, aggredì un agente della polizia locale di Milano con un pugno in pieno volto dopo aver dato in escandescenze all’interno di un taxi.