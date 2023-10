Martedì il paese ricorda con un evento. Venturino Venturi

Loro Ciuffenna rende omaggio a Venturino Venturi e lo fa con una bella iniziativa in programma martedì 10 ottobre, realizzata in collaborazione all’associazione culturale Gattogrigio. Saranno ricordate le opere del grande artista, in particolar modo, per dare risalto ad una delle sue sculture, la testa di Vito Taverna. A presenziare all’evento, oltre agli amministratori comunali, saranno presenti la direttrice del Museo, Lucia Fiaschi e lo stesso Vito Taverna, nel giorno del suo 94 esimo compleanno. La giornata prevede una serie di appuntamenti che prenderanno avvio alle ore 10.00 con la visita guidata del Museo a cura di Fiaschi, cui seguirà un concerto di musica classica nei locali della Filanda. La giornata si concluderà nel pomeriggio con un altre note musicali a cura della società Filarmonica "Enea Brizzi" di Pratovecchio. "Siamo abituati ad ammirare le opere di Venturino Venturi attraverso il filtro del tempo, sulle ali dei ricordi e della narrazione. Questa volta abbiamo l’incredibile fortuna di ammirare una sua opera attraverso il racconto personale di chi è rappresentato nell’opera stessa", ha dichiarato il Sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti.