Martedì Grasso. Sfilate, carri e feste nei locali

Dopo che il maltempo ha annullato la maggior parte delle sfilate domenica scorsa, oggi si recupera con il martedì grasso. I piccoli saranno orfani oggi della festa a ingresso libero che si è svolta negli anni scorsi a Sant’Agostino, mentre i più grandi aspetteranno di festeggiare il Carnevale nei locali, magari sfiando nelle vie di centri, in maschera. Poi spazio alle feste in discoteca. Ad Arezzo festa studentesca al Class 125 di via Madonna del Prato. I rappresentanti degli studenti di Cortona e Castiglion Fiorentino insieme a Cautha e Bubble organizzano invece il "Veglione di Carnevale" in maschera alla discoteca Arlecchino di Cortona. Per il "Martedì grasso" i gestori hanno deciso di concedere all’associazione Cautha, in collaborazione con L’angolo Caffè Menchetti Point, il locale per il "Veglione in maschera" con gli studenti degli istituti Luca Signorelli, Angelo Vegni e Giovanni da Castiglione. Si parte con un aperitivo dalle 20, con i dj Marco Mancini e Marco Fumagalli. Oggi alle 16 al teatro Signorelli di Cortona, il Calcit Valdichiana organizza la sfilata delle mascherine con esibizione di singoli e gruppi. Carnevale al Boscatello di Castiglion Fiorentino dalle 14.30, tra stelle filanti e coriandoli, per regalare ai piccoli un pomeriggio di magia e risate, allietato dalla presenza di Gigione e Mirianelli. Non mancheranno, la pentolaccia, i viaggi sul Pendolino del Boscatello, e il Concorso per le maschere più caratteristiche e originali. A Montevarchi torna il Carnevale dei Ragazzi, oggi transiteranno in via Roma 5 carri, uno in più rispetto al 2023, dedicati al Mare, al burattino di Collodi simbolo dei festeggiamenti e altri curati dall’associazione Zorba e da Studio Danza Caroline con tanto di musica, balli e addobbi realizzati dai nonni della casa di riposo cittadina. Poi il trenino, protagonisti i bambini che avranno a disposizione il luna park nelle piazze Varchi e Vittorio Veneto. Torna la festa di Carnevale a S.Giovanni con carri e sfilate dalle 15 nel centro storico e il trenino su cui tutti potranno salire per un giro nel cuore della festa. Oggi Terranuova ospita Carnevaliamo, carri allegorici e sfilata da piazza della Repubblica alle 16.

Angela Baldi