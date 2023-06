Marmorini vota Martino "Sant’Andrea può farcela Porta del Foro è la sorpresa"

Giorgio Marmorini, ex rettore di Porta Crucifera con quattro lance d’oro vinte, ora commentatore televisivo, si concede una previsione più emozionale che tecnica sul vincitore. "Mi viene da dire Sant’Andrea. Ma solo basandomi sulle mie sensazioni. Martino Gianni è riuscito a far fare un 5 nella prova generale a un giostratore che aveva provato poco e montava un anglo-arabo. Guardando ai tiri, quelli che possono contrastare Porta Santo Spirito sono sicuramente i giostratori di Porta del Foro. Davide Parsi è in una forma splendida e Francesco Rossi in grande risalita".

Porta Crucifera che ruolo può avere?

"I rossoverdi vengono da una settimana travagliata, ma credo molto in Niccolò Paffetti. Lorenzo Vanneschi è un diesel, ci mette un pò a mettersi in moto, ma poi in Giostra è forte. Insieme sono un’accoppiata competitiva. Mi auguro che venga fuori una Giostra combattuta, che ci ripaghi di tutte le difficoltà avute questa settimana"

Come si può battere Santo Spirito?

"Con i punteggi può tenergli testa Porta del Foro. Potrebbe dar fastidio ai gialloblù avere Martino Gianni come avversario, soprattutto in eventuali spareggi. Parlo di una Giostra in cui tutto va secondo le previsioni. Se poi arriva un errore di Scortecci o Cicerchia, a quel punto nella falla può inserirsi chiunque".

So.Fa.