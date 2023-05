"Marcovalda e le lezioni cubane" con l’Accademia Casentinese

Oggi pomeriggio alle ore 16:30, al Castello del Landino di Borgo alla Collina, l’Accademia Casentinese riparte con gli eventi dell’anno 2023, cominciando con "Marcovalda e le lezioni cubane", reading teatrale, con il testo di Cinzia Della Ciana, e le voci di Cinzia Della Ciana, Andrea Matucci e Roberta Vacca. Sonorizzazione a cura della stessa Roberta Vacca.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, Cinzia Della Ciana –non nuova a queste operazioni - ha composto un atto unico dal sapore ironico "ma non troppo" dal titolo Marcovalda e le lezioni cubane.

Si tratta di un testo che vede in scena lo stesso Calvino che entra in contatto con personaggi immaginari i quali gli fanno rivivere strane coincidenze con i suoi personaggi e i suoi stessi pensieri: in particolare la giovanile pubblicazione di Marcovaldo e le famose "Lezioni Americane" di edizione postuma e mai tenute all’Università di Harward.

E’ un evidente omaggio alla "grandezza" dell’autore: in un’epoca in cui tutto è estremamente complicato, il messaggio di leggerezza, intesa non come superficialità, ma come capacità di proiettare la fantasia "oltre", diventa estremamente significativo.

ll mondo va dunque affrontato con un approccio nuovo, leggiadro distaccato, ma mai privo di concentrazione, non con volubilità, ma con il diverso concetto di levità.

Il vivere è pesante, è noia, è dubbio, ma è anche ricerca, acquisizione di verità, messa in discussione, ed è la leggerezza a mitigare tutto questo per "non avere macigni sul cuore".

Prenderanno parte all’evento di questo pomeriggio, come appunto indicato, Andrea Matucci, che è Professore di Letteratura italiana all’Università di Siena, e Roberta Vacca, pianista e compositrice, docente presso il Conservatorio "A. Casella" di L’Aquila.