Marconi e le aule da ristrutturare. Estate di lavori, rientro a settembre?

È in fase di progettazione, da parte della Provincia di Arezzo, l’intervento da 700 mila euro che prevede la riqualificazione delle aule delle scuole Marconi di San Giovanni coinvolte nel crollo che si era verificato lo scorso mese di settembre, e che non sono state utilizzabili nel corso dell’intero anno scolastico. Insieme all’iter progettuale, anche i saggi tecnici, dopodiché si passerà alla fase esecutiva dei lavori che in base alle ultime informazioni, saranno portati avanti nel periodo estivo. Non è detto però che si concludano all’inizio dell’anno scolastico. Ciò dipenderà dalla tempistica di avvio dell’intervento. Se non ci fosse la chiusura del cantiere a settembre, gli studenti dell’indirizzo moda, probabilmente, proseguiranno a fare lezione al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi anche se il sindaco Silvia Chiassai Martini sarebbe stata sollecitata a trovare anche soluzioni alternative.

La vicenda dell’IP Marconi, legato all’Isis Valdarno, in questi mesi, ha costretto alcune classi a spostarsi non solo nella vicina Montevarchi, ma anche a San Giovanni, al convento delle ex suore stimmatine e nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo. Edifici che hanno ospitato per qualche mese i ragazzi degli indirizzi di meccanica, manutenzione elettrica/elettronica ed operatori del benessere, estetisti ed acconciatori. In questi ultimi due casi, però, la convivenza è stata limitata e a fine gennaio gli studenti sono rientrati nella loro location originaria di via Trieste, dopo che la Provincia aveva provveduto a ricontrollare tutti gli intonaci esterni e, ancor prima di mettere le reti, che non vi fossero infiltrazioni da umidità nelle aule riconsegnate come agibili.

Fuori sede sono rimasti solo i compagni del percorso professionale moda. Tutto ha avuto inizio all’avvio dell’anno scolastico, quando il crollo del solaio e del controsoffitto di alcune aule dell’IP Marconi di San Giovanni ha costretto le autorità competenti a chiudere la scuola per motivi di sicurezza. Un problema di non poco conto per le centinaia di studenti che frequentano l’edificio. Inizialmente sono stati spostati all’interno del Itt Ferraris, con turni che hanno coinvolto, gioco forza, anche i ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico di via Gramsci. Poi sono stati trovati locali alternativi, in attesa della ripristino della situazione. Una situazione complessa, perché coinvolgeva 22 classi e 17 laboratori.