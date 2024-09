Marco Tullio Giordana. Il regista ospite all’Eden

Sarà recuperata oggi la proiezione del film "La vita accanto" e l’incontro con il regista Marco Tullio Giordana alla sala Eden. L’appuntamento inizialmente previsto per lunedì, è stato spostato ad oggi. Il primo spettacolo partirà alle 16 e al termine si terrà l’incontro con il regista Marco Tullio Giordana. Secondo spettacolo alle 18,30, introdotto dal regista. Chi ha già acquistato i biglietti può mandare una mail a [email protected] scrivendo a quale dei due spettacoli vuole partecipare. Oppure se non può partecipare, passare dalla biglietteria per chiedere il rimborso, o utilizzare il biglietto per un altro spettacolo. Per chi non avesse il biglietto la prevendita è aperta alla biglietteria del cinema. L’Eden ospiterà il regista Marco Tullio Giordana per la proiezione del film "La vita accanto". Il regista, che oltre alla regia ha firmato la sceneggiatura del film insieme a Gloria Malatesta e Marco Bellocchio, dialogherà con il pubblico dell’Eden, l’evento è a cura di Officine della Cultura. Il film "La vita accanto", uscito il 22 agosto e basato sul romanzo omonimo di Mariapia Veladiano, è ambientato a Vicenza nel 1980. Maria scopre di essere incinta e annuncia con gioia la sua gravidanza al marito Osvaldo, affermato ginecologo più avanti negli anni di lei. Ma quando la neonata Rebecca viene al mondo ha una vistosa macchia rossa sul viso e Maria la rifiuta, individuando in quella "voglia" l’oscuro segno di un peccato nascosto. Da quel momento la grande casa in cui Maria e Osvaldo abitano insieme alla sorella gemella di lui, Erminia, una pianista di successo che vive al piano superiore, si riempie di silenzi e di dolore.