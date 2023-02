Marco Mazzeschi morto a Dubai, l’esito dell’autopsia: “Cause naturali”

Marco Mazzeschi con il suo cagnolino

Arezzo, 17 febbraio 2023 – Svolta sul caso Dubai. Sarebbe stata una morte per cause naturali quella di Marco Mazzeschi, 44 anni, l'imprenditore aretino deceduto a Dubai nella notte fra il 29 e 30 ottobre 2022, vicenda per la quale la fidanzata è indagata per omicidio preterintenzionale. Questa la conclusione alla quale risulta giunta l'autopsia il cui esito è stato depositato dal professor Mario Gabbrielli, dell'istituto di Medicina legale dell'università di Siena. Ora il sostituto procuratore Emanuele Greco, titolare del fascicolo, deve decidere se disporre ulteriori accertamenti o chiedere l'archiviazione. L'autopsia è stata fatta in Italia, su disposizione della procura di Arezzo, dopo che la salma venne rimpatriata da Dubai.