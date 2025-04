Marco Casucci entra in Noi Moderati: rafforzamento del partito in Toscana

AREZZO Marco Casucci entra ufficialmente in "Noi Moderati". L’ex consigliere regionale leghista ha lasciato il carroccio per indossare la casacca dei centristi. Ieri mattina l’ingresso ufficiale nel partito di Maurizio Lupi. "Noi Moderati - ha spiegato l’onorevole Lupi - rappresenta da due anni a questa parte, non una casa, ma la casa di chi, in maniera anche trasversale ha perso un riferimento nella politica di centro, in quella politica moderata e rispettosa dei valori e di sani principi, una politica identitaria che fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Con il consigliere regionale Marco Casucci, Noi Moderati si rafforza e cresce anche in Toscana. I cittadini riconoscono in noi la concretezza e la serietà nell’affrontare temi fondamentali per il nostro futuro come la sanità, i valori etici, l’importanza della scuola, delle infrastrutture e la visione di un’Europa più moderata con posizioni che hanno come punto di riferimento i cittadini e non gli interessi di terzi". Emozionato ma deciso nel suo intervento, il consigliere Casucci che ha ricordato come "L’adesione al partito di Maurizio Lupi è stata una scelta dettata dal cuore e dalla coscienza. Ho sempre vissuto la politica come una missione al servizio della comunità - ha spiegato Casucci - e non mi ritrovavo più dentro a slogan o bandierine che poco danno ai cittadini. Mi piace la politica del fare, mi riconosco dentro un linguaggio comprensivo e moderato che accoglie le necessità dei cittadini e non li spaventa. Aderire a Noi Moderati per me, voleva dire essere coerente con i miei principi e i miei valori con una destra che guarda sempre più a destra, quando in realtà abbiamo bisogno di risposte concrete su sanità, infrastrutture e nei singoli territori".