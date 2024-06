Marciano della Chiana: De Palma alla guida per altri 5 anni. Insediato il nuovo Consiglio Comunale

Arezzo, 28 giugno 2024 – Ieri sera, giovedì 27 giugno, nella Sala del Consiglio Comunale di Marciano della Chiana, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

La squadra guidata dal Sindaco Maria De Palma è stata riconfermata per un nuovo mandato di cinque anni, ricevendo un caloroso benvenuto dai cittadini presenti. Il Sindaco Maria De Palma, nel suo discorso di apertura, ha espresso gratitudine per la fiducia rinnovata: "Sono onorata di poter continuare a servire la comunità di Marciano della Chiana.

Insieme alla mia squadra, siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene del nostro comune, affrontando le sfide future con determinazione e responsabilità."

La nuova giunta comunale vede la riconferma di Monica Cardini nel ruolo di Vice Sindaco, con deleghe a Bilancio, Tributi e Finanza, Personale e Partecipate. Gli altri membri della giunta includono la riconferma di Leonardo Magi come Assessore allo Sport, Sociale e Pari Opportunità e Gionata Salvietti, Assessore alla Cultura, Turismo, Scuola e Innovazione Tecnologica.

Nuovo membro della giunta Lido Zappalorti, Assessore all'Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e Associazionismo Il Sindaco De Palma, nel suo discorso, ha precisato che la scelta della Giunta non è avvenuta per mero calcolo di preferenze ma tenendo conto delle competenze, della visione comune e della capacità di condividere il futuro governo del territorio.

Ha inoltre precisato che terrà personalmente le deleghe a Sanità, Urbanistica, Polizia Municipale e Lavori Pubblici. Durante il consiglio Maria De Palma ha tracciato le linee programmatiche del prossimo quinquennio con particolare riferimento ad interventi che l’Amministrazione ritiene centrali per lo sviluppo del territorio e che partono dal completamento degli interventi di riqualificazione del centro storico, l’ampliamento delle aree parcheggio, il potenziamento dei Servizi Sanitari, la continuità del progetto Scuole Aperte e la ristrutturazione della Torre dell’Orologio.

Inoltre previsti interventi e attività per la promozione del territorio a partire dal completamento dei camminamenti sotterranei, dalla creazione del Ciclo-Ostello per valorizzare il turismo lento e i percorsi naturalistici insieme ad un intervento per la creazione di una Ciclo-Pedonale tra Cesa e Marciano. "Desidero ringraziare di cuore tutta la squadra di 'Insieme per il Bene Comune' per l'impegno dimostrato durante la campagna elettorale.

Il loro lavoro è stato fondamentale per raggiungere questo importante risultato. Un grazie particolare va anche a chi non è riuscito ad entrare in Consiglio Comunale: il vostro contributo è stato prezioso e auguro a tutti un grande in bocca al lupo per il futuro," ha aggiunto il Sindaco De Palma.

In conclusione, il Sindaco ha rivolto un messaggio alla minoranza consiliare: "Spero che il vostro ruolo di controllo e stimolo per l'Amministrazione sia svolto in modo costruttivo. Siamo pronti ad ascoltare le vostre istanze e a collaborare per il bene comune di Marciano della Chiana."

Con l'augurio di un proficuo lavoro a tutti i membri del Consiglio Comunale, l'Amministrazione si prepara a iniziare questo nuovo capitolo con rinnovata energia e dedizione.