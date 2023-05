Marcello Bucciarelli è il nuovo Direttore Sportivo della Sangiovannese

Arezzo, 20 maggio 2023 – Nuovo ingresso nello staff tecnico della Sangiovannese. La società biancoazzurra ha comunicato questa mattina l’ingresso di Marcello Bucciarelli, senese di Castellina in Chianti, che ricoprirà la carica di direttore sportivo della prima squadra. Con un passato da DS e di osservatore a Ancona, Empoli, Genoa, Perugia, Sestese e più recentemente alle Badesse, ha lavorato per la Sangiovannese come osservatore nella stagione appena conclusa. Bucciarelli ha già operato in Valdarno, ma molti anni fa. All’epoca ventinovenne, ricoprì la carica di direttore sportivo dell’Aquila Montevarchi all’inizio degli anni 90, con Rino Lavezzini in panchina. Il nuovo organigramma della Sangiovannese sarà quindi il seguente: Direttore generale Giuseppe Morandini; Direttore sportivo Marcello Bucciarelli; Team manager Cristiano Caleri.