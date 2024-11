Maratona di New York. Il successo di 4 amici

Obiettivo centrato. Tiziano Sandroni, Riccardo Rotesi, Stefano Valci e Simone Pasquini ce l’hanno fatta a concludere la maratona di New York, evento al quale hanno preso parte i quattro montevarchini la scorsa domenica nel bel mezzo di 54 mila sportivi tutti intenti a potersi posizionare più in alto possibile: "Sarebbe un sogno per noi arrivare a concludere i 42 chilometri", aveva affermato sulle colonne de La Nazione il Sandroni e alla fine sono riusciti nel proprio intento. Il più bravo di tutti è stato Riccardo Rotesi che ha concluso la maratona in 3 ore e 58 minuti, a seguire Tiziano Sandroni e Simone Pasquini in 4 e 42 e giusto tre minuti dopo è stata la volta di Stefano Valci: "E’ un qualcosa di indescrivibile - affermano i quattro atleti della polisportiva Rinascita di Montevarchi - ma al di là della soddisfazione per aver tagliato il traguardo è incredibile cosa c’è attorno a questo evento, gente dislocata in ogni punto del lungo tracciato pronta a darti dell’acqua, della frutta oltre a sostenerti di continuo. Avevamo visto tutto in Tv o sui computer ma dal vivo è qualcosa di spettacolare". Senza contare, poi, la gioia di essere riconosciuti dal popolo pronto a complimentarsi per la medaglia ricevuta: "Ci vedevano con la medaglia al collo e allora la gente ti fermava per congratularsi e offrirti, magari, anche qualcosa da bere. Un’esperienza che porteremo dentro di noi tutta la vita". Dal "dovere" si è passati al momento del "piacere", con sveglia presto alla mattina per visitare i punti più caratteristici di New York in attesa di rientrare in Italia nelle prossime ore.

Mas. Bag.