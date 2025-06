Mannoia, Fiorella Sinfonica. Lanciata la prevendita

Lanciata la prevendita per il super concerto di Fiorella Mannoia "Fiorella Sinfonica / live con orchestra" che chiuderà quest’anno Cortonantiquaria, la 63esima edizione della più antica fiera d’Italia, in programma dal 23 agosto al 7 settembre, con le sue meraviglie d’arte nel cuore antico di Cortona. La sera del 6 settembre, il pubblico potrà vivere la raffinatezza e la grinta dell’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana e festeggiare l’intramontabile fascino della rassegna d’arte cortonese. Tra gli attesi eventi di piazza che accompagneranno CortonAntiquaria, i riflettori saranno tutti puntati sul concerto di Fiorella Mannoia in Piazza Signorelli. Qui la nuova data nel tour estivo della Mannoia, che da luglio sarà in alcune delle più belle arene all’aperto d’Italia. I biglietti per il concerto di Cortona sono disponibili su TicketOne (https://www.ticketone.it/event/fiorella-sinfonica-live-con-orchestra-piazza-signorelli-20347385/) e presso gli uffici di Cortona Sviluppo (orari 9-13 / 15-17. Biglietti a 65 e 55 euro + diritti di prevendita se acquistati su TicketOne ).

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancheranno anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre per Oyà/Columbia Records/Sony Music. Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia.