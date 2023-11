Manifestazione per i palestinesi in Sant’Agostino

Un nuovo presidio per Gaza. È in programma sabato prossimo ad Arezzo e a promuoverlo è il Comitato di solidarietà per la Palestina. Alle 17 i manifestanti si ritroveranno in piazza Sant’Agostino. Parteciperà, tra gli altri, Yousef Salman, delegato della Mezzaluna Rossa Palestinese che racconterà il "dramma che stanno vivendo a Gaza i civili, in particolare i bambini" sotto i bombardamenti e Cini Al Zyod Nedal, optometrista aretino recentemente rientrato dai campi profughi palestinesi in Giordania, che "ci aiuterà a comprendere la complessità della questione palestinese anche nella Cisgiordania occupata dall’esercito israeliano", spiegano i promotori del presidio.

"C’è un popolo che resiste e lotta per la propria sopravvivenza e per il diritto all’esistenza di uno stato libero di Palestina. Noi siamo al loro fianco", aggiungono gli esponenti del Comitato che scende in piazza nel solco delle tante manifestazioni che in queste settimane hanno attraversato l’Italia.

Ad Arezzo è la seconda iniziativa promossa per la Palestina, dopo il presidio, alcuni giorno fa in Largo Zucchi al quale presero parte un centinaio di persone.