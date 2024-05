Malattie degenerative e prevenzione: oggi l’incontro con gli esperti

Oggi a Lucignano si parlerà di prevenzione delle malattie croniche degenerative. L’appuntamento è questa mattina a partire dalle ore 9 al teatro Rosini ed è organizzato dal Lions Club Lucignano Val d’Esse.

"È un impegno che ci siamo presi – spiega il dottor Pietro Mascheri (nella foto) referente del progetto – per creare un osservatorio permanente della salute in Valdichiana". Oggi sempre più persone sono afflitte da malattie croniche come l’ipertensione, il diabete, la dislipidemia, che a lungo andare possono portare a patologie gravi quali malattie cardiovascolari e di conseguenza infarto e ictus. La finalità del convegno è quella di creare un punto di rottura alle cattive abitudini, affinché, attraverso uno stile di vita migliore, si crei il presupposto per una cultura della salute in cui prevalga la corretta alimentazione, l’attività fisica quotidiana, il rispetto dei ritmi biologici e il volersi bene. Infine, questo convegno nasce anche dal desiderio di trasmettere a quante più persone che non è importante quanto sia lunga la nostra esistenza, bensì la sua qualità".