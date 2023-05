Magliette e occhiali falsi, blitz al mercato Sequestrati duemila pezzi: due denunce

Droga e contraffazione. La Guardia di finanza di Arezzo ha acceso i riflettori sulla stazione ferroviaria e su Campo di Marte. Ad aiutare le fiamme gialle aretine Ebryl e Jeremy, i due cani antidroga del 1° nucleo operativo metropolitano di Firenze, che hanno permesso di risalire ad alcuni sospettati. Nel complesso, sono stati sequestrati circa venti grammi tra hashish e marijuana, trovati all’interno di indumenti o zaini delle persone controllate.

Dieci i segnalati alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di stupefacenti e tra questi anche un minorenne. Una denuncia è scattata, invece, per un uomo, individuato a Campo di Marte. Alla vista dei militari, è fuggito e dopo un breve inseguimento, è stato fermato. Aveva due involucri di plastica contenenti marijuana. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Le Fiamme gialle si sono poi concentrate al mercato settimanale in viale Giotto per arginare il fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

In due distinti interventi, i militari hanno accertato che sui banchi di altrettanti venditori ambulanti erano esposti articoli ed accessori di abbigliamento con marchi di note griffe, anche di alta moda (Gucci, Prada, Moncler, Ray-Ban) o videogiochi e band musicali taroccate.

Considerati il prezzo di vendita, la scarsa qualità del materiale utilizzato e delle finiture, nonché l’assenza di qualsiasi documentazione giustificativa fiscale e commerciale, i finanzieri hanno sequestrato oltre 1800 prodotti e segnalato alla Procura i due commercianti.

Per loro l’accusa è vendita di merce contraffatta e ricettazione.

Gaia Papi