Magia in scena. Il festival di beneficenza

Torna il "Festival della Magia Città di Arezzo". Al Teatro Petrarca un fantastico show di magia e illusionismo in programma stasera con artisti internazionali. L’incasso a favore di Casa Thevenin. Tutto pronto per il "Festival della Magia Città di Arezzo" che oggi in doppio spettacolo, rispettivamente alle 17:30 e alle 21, si svolgerà al Teatro Petrarca. Alla sua quarta edizione, il Festival proporrà al pubblico straordinarie performance che vedranno esibirsi ed alternarsi sul palcoscenico artisti di fama internazionale capaci di coinvolgere e trasportare il pubblico nel mondo di emozioni e fantasia tipico di questa forma d’arte. Protagonisti, la famiglia magica dei Denì Magic, il duo di illusionisti Alberto Giorgi e Laura, il performer Sander ed Alison e il mimo Saeed Fekri, tutti nomi e volti noti al pubblico. Due appuntamenti di grande divertimento ma anche di solidarietà: l’incasso sarà infatti devoluto a Casa Thevenin, l’istituto aretino che da oltre 150 anni accoglie donne, madri e minori in situazione di difficoltà. "Ringrazio fin d’ora tutti coloro i quali verranno a teatro compiendo un gesto di generosità nei confronti del nostro istituto – commenta il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. - Riserveremo loro una serata davvero piacevole all’insegna della meraviglia". Per informazioni, prenotazioni 3276681003 – 335 8357183 Biglietti: adulti 20 euro ridotti 13 euro. Nel programma di Natale a Casa Thevenin spazio anche per il teatro. Domani domenica 10 dicembre alle 17:30 al teatro Bicchieraia appuntamento con la compagnia Il Polvarone e la commedia "Brigitta dammi un bacino". La pièce in vernacolo aretino si svolge in una piazzetta del centro storico dove il Bar Paradiso fa da sfondo ad avventori che consumano il loro quartino di vino tra lazzi, burle e racconti che si intrecciano con le storie e i personaggi del Quartiere. La commedia scritta con la consueta bravura dalla regista Roberta Sodi e con nuovi impensabili attori si avvia a diventare l’ennesimo cavallo di battaglia del Compagnia del Polvarone. Nel cast completo del gruppo ormai 15 gli attori.

Angela Baldi