Maggiolata, il giorno del verdetto. Ultima sfilata per i carri fioriti. La musica decide la sfida a quattro

Sarà stasera il gran finale della Maggiolata Lucignanese che quest’anno spegne 85 candeline, proprio nell’anno in cui se ne è andato lo storico, indimenticato e indimenticabile, presidente del comitato organizzatore, Massimo Casini, a cui è stata dedicata l’edizione 2024 della festa dei fiori in quello che è uno dei borghi più belli d’Italia. I rioni da una settimana hanno iniziato a darsi battaglia a suon di allegorie mentre i loro carri hanno sfilato per le vie del centro storico.

La musica è il tema di quest’anno, un tema che ha lasciato spazio all’immaginazione dei rionali che si sono potuti sbizzarrire. Si va dalla musica Rock a quella Jazz fino a quella tribale e a quella mariachi.

Si chiama "All That Jazz" il carro di Porta San Giusto che racconta non solo un genere musicale ma un’era, la Jazz Era quella raccontata da Fitxgerald e cioè il periodo tra la prima guerra mondiale e la crisi di Wall Street del ‘29. E’ Rock invece Via Dell’Amore, anzi come sottolinea la presidente Desy Bardelli, "è Brith Rock, un genere che ha segnato la storia della musica, facendo emergere quelle star della musica che ancora oggi ascoltiamo - ci dice - per questo abbiamo deciso di costruire una scena reale con tanto della linguaccia dei Rolling Stone e i fulmini di David Bowie".

Per rione Porta Murata l’ispirazione è venuta invece dalla musica tribale, cioè dall’origine effettiva della musica che oggi ascoltiamo.

Si vola poi in Messico con "Tra sogno, realtà ed eternità", il carro di Porta San Giovanni che è un inno alla musica mariachi.

Sarà una scelta dura quella della giuria che stasera condividerà con il pubblico e i rioni il proprio verdetto: il vincitore vincerà l’ambitissimo grifone d’oro. Ma prima, spazio ad un’altra giornata di festa con l’inizio dei giochi che è in programma alle ore 15.

Da quel momento iniziano le sfilate, prima dei gruppi storici e folkloristici, e poi dei carri, i veri protagonisti della giornata.

E poi ci sarà la battaglia dei fiori: i carri si spoglieranno dei propri petali che lanceranno in aria come coriandoli per salutare l’avvio della nuova stagione.

E sale così come ogni anno la speranza tra i rioni di aver creato il carro fiorito più bello, da meritare la tanta agognata vittoria.

E poi dopo la festa la suspance con l’annuncio del vincitore alle 22:30 circa, forse anche 23.

Per ora il vincitore è Lucignano che ha collezionato migliaia e migliaia di presenze ogni giornata di festa sia il primo giorno, domenica scorsa, che nella suggestiva edizione notturna di martedì. Quest’anno per la concomitanza delle elezioni ci sarà una data in meno, ma non importa: adesso tutto è pronto per stasera.