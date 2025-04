Maggio sfila sul red carpet. Aziende protagoniste

Il conto alla rovescia è già cominciato oltre al l’attesa di vedere Castiglion Fiorentino ombelico degli eventi della Valdichiana per un mese intero. Il Maggio Castiglionese è pronto a dare bella mostra di sé da giovedì con tante novità di intrattenimento che muoveranno migliaia di visitatori. Complessivamente il cartellone del Maggio Castiglionese conta oltre 50 appuntamenti che spaziano tra arte, mostre, fiere, appuntamenti culturali, folklore e tante iniziative outdoor e che ogni anno richiamano sotto la torre del Cassero tantissimi curiosi e un folto numero di turisti che affollano il territorio e le sue bellezze. Quest’anno, poi, il ponte turistico dettato dalla Festa dei Lavoratori, sta affollando la città. Dall’analisi dei portali delle principali Ota (Online travel agencies) si registra per Castiglion Fiorentino una percentuale di saturazione dell’offerta ricettiva che arriva ad oltre l’80%. "Siamo molto fiduciosi e ottimisti e ci auguriamo anche il meteo possa essere dalla nostra parte – commenta il vicesindaco Devis Milighetti - Come tutti gli anni abbiamo cercato di unire la tradizione a nuove iniziative in linea con le tendenze del momento, in particolare legate al food and Wine. Le eccellenze eno-gastromiche del nostro territorio non solo diventano il brand dell’evento ma rappresentano la nostra storia e le nostre tradizioni. Il cibo è un ‘linguaggio’ potente che crea un ponte anche con i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra Città. Appuntamenti che ci auguriamo possano dare ulteriore slancio all’economia del territorio".

L’inaugurazione è fissata per giovedì alle ore 10 quando si aprirà la consueta Fiera Espositiva. Presenti in viale Marconi oltre 60 espositori. Novità assoluta di questa edizione è l’evento "I Primi di Maggio" - Pasta Lover Festival in piazza Garibaldi in programma il primo, il 3 de il 4 maggio non stop dalle ore 11.30 fino alle ore 21.30. 8 i ristoranti che hanno spostato l’iniziativa e che forniranno i condimenti per i succulenti piatti proposti. Le aspettative sono alte. L’amministrazione e gli organizzatori sperano di poter avere oltre 3 mila degustazioni. Altra novità è l’"Aperiexpo", iniziativa che lega l’arte al buon cibo. Il primo, il 4, il 9 e l’11 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso l’area del Cassero sarà possibile visitare la mostra di opere d’arte e gustare un aperitivo made in Toscana. "Stiamo allestendo ad hoc piazza del Comune – conferma ancora Milighetti - e quest’anno vestiremo a festa con un giardino anche Piazza Garibaldi. Sono certo che cittadini e visitatori ne rimarranno stupiti". Il "Maggio" di quest’anno rappresenta anche una riconferma del "Valdichiana Wine Festival" un viaggio nel mondo del vino. È prevista un’anteprima il 1° maggio mentre l’evento si tiene il 3 e 4 maggio sempre al Chiostro di San Francesco. Vede la presenza di 55 cantine più di 230 etichette e 6 masterclass che sono già andate tutte esaurite.