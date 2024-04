Maggio Castiglionese. Boom di espositori. Ritorna il festival del vino

L’aspettativa degli organizzatori è quella di collezionare 10mila presenze già nella prima settimana di iniziative. Ma a prescindere da quelli che saranno i visitatori del Maggio Castiglionese ad ora le previsioni meteo paiono più clementi di quelle di anno scorso che annaffiarono il taglio del nastro del cartellone di iniziative che si svolgeranno nel paese della Torre del Cassero per tutto il mese di Maggio. Ad oggi le giostrine hanno già parcheggiato a piazzale Garibaldi e ieri chi è "salito" in paese ha avuto un po’ più di difficoltà a trovare parcheggio visto che già da questo fine settimana una metà del parterre sarà occupata da quel genere di intrattenimento che piace tanto ai ragazzi più piccoli.

L’inaugurazione ufficiale della kermesse sarà però in programma il primo maggio, per la festa dei lavoratori quando le porte di porta Fiorentina si spalancheranno ai turisti e castiglionesi. Come da tradizione è prevista un’esibizione dei vari gruppi di musici e sbandieratori dei rioni e già dal primo weekend non mancheranno le cose da fare. I primi giorni sono quelli dedicati agli espositori dell’agroalimentare e dei veicoli industriali: la richiesta da questi settori è arrivata massiccia tant’è che il Comune ad una certa a dovuto setacciare le domande e fare una scrematura in ordine cronologico.

Ci sono poi grandi ritorni nel programma del maggio. Sabato 4 e domenica 5 maggio torna il Valdichiana Wine Festival, la rassegna per gli amanti del vino che quest’anno porterà in tavola oltre 50 cantine del territorio, più di 200 etichette in degustazione, con orario continuato dalle 10,30 alle 19. L’intento è quello di valorizzare i sapori della Valdichiana, non soltanto quella aretina ma anche quella senese e umbra. Ci saranno in programma anche ben sei masterclass con dei produttori anche extra Valdichiana che faranno assaggiare i loro vini. "Si tratta di etichette che vengono da alcuni dei vitigni più interessanti dello Stivale e così verranno proposti assaggi delle Marche, dell’isola del Giglio, ma anche sapori targati Franciacorta e Chianti, passando per la Valle d’Aosta e Montalcino", ci anticipa l’organizzazione del Valdichiana Wine Festival che anche quest’anno vede la regia dell’associazione "Barolo vs Brunello", un gruppo di amici castiglionesi che hanno deciso di condividere la loro passione per il vino mettendo in piedi un evento che anno scorso ha fatto il boom di ingressi in un Maggio castiglionese con un ottimo bilancio. Ci saranno anche altre sorprese nell’iniziativa dedicata al buon bere ma ancora rimangono top secret.