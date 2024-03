Maestro Pellegrini, il cantautore in concerto stasera a Cortona

Prosegue il ricco tour del Maestro Pellegrini, per la presentazione in anteprima di "Chi sono io", il nuovo disco di inediti (Pioggia Rossa Dischi/distr.Virgin), disponibile dal 10 maggio e anticipato il 1°marzo dall’omonimo singolo. Alle date già annunciate, si aggiunge il concerto di questa sera a Cortona. Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è un cantautore e polistrumentista attivo da diversi anni nella scena pop-rock italiana. Ha collaborato con artisti come i Criminal Jokers, Nada, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo, Enrico Gabrielli (Calibro 35), Carmelo Patti, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids, e attualmente è il chitarrista dei The Zen Circus. "Fragile" è il suo disco d’esordio del 2020. Il singolo "Chi sono io" porta già nel titolo il forte messaggio di rottura che caratterizza l’intero progetto discografico: una profonda riflessione sull’identità e sulle relazioni interpersonali, sullo smarrimento che proviamo quando non siamo più in contatto con noi stessi e sul senso di claustrofobia a cui ci può condannare la fatica. Con questa canzone, il Maestro Pellegrini esplora concetti come la solitudine, l’insicurezza e la ricerca di significato nella vita, porgendo uno sguardo intimo e profondo. Ma "Chi sono io" parla anche di fiducia e di rinascita, della possibilità che abbiamo di ripartire, spogliandoci di qualsiasi sovrastruttura e assecondando il nostro cuore. Stasera venerdì 22 alle 19 sarà a Cortona al Globe Lab di piazza Signorelli per un aperitivo mentre alle 22 si esibirà in un live voce e chitarra. A chiudere la serata dedicata alla manisoca, il dj set elettronico di Filippo Poderini. Maestro Pellegrini, sulla scia del fortunato tour appena concluso con gli Zen Circus, ci consegna il suo secondo lavoro solista, un bellissimo album dalle tinte elettropop e showgaze. I testi a volte sembrano dediche rivolte a qualcuno; in realtà sono rivolti al suo mondo interiore, chiamandone in causa anche i più piccoli dettagli.