"Madonuccia": l’errore sui cartelli della E45

di Fabrizio Paladino

e Claudio Roselli

Nemmeno gli addetti dell’Anas che li hanno installati se ne sono accorti. Ma l’errore è evidente: manca una "enne" nel nuovo cartello stradale lungo le due corsie della E45 e così la Madonnuccia – territorio nel comune di Pieve – diventa la "Madonuccia". Né si può parlare di refuso, perché la lettera non è stata proprio inserita. La segnalazione – con tanto di commenti ironici – arriva da "Vergogna E45", il pubblic group su Facebook utilizzato soprattutto quando vi sono problemi alla viabilità causati da maltempo, incidenti e lavori in corso, che modificano la disciplina del traffico.

L’utente in questione, che ovviamente ha postato anche la foto a corredo, ha adoperato un’ironia senza dubbio pungente con inevitabili commenti successivi: "Devono costare parecchio adesso le lettere ‘N’, se sono stati disposti a storpiare pubblicamente il nome di una località pur di risparmiarne una per ogni cartello". L’errore è visibile in entrambi i sensi di marcia (anzi, sulla corsia sud è anche sul primo cartello indicatore), per cui sarà adesso compito di Anas e della ditta incaricata di procedere con la correzione; in fondo, è un lavoro molto semplice.

È invece corretta, cioè con la doppia "enne", la freccia posizionata sulla cuspide dell’uscita. Arriva in forma quasi paradossale un minimo di visibilità per questa frazione del comune di Pieve Santo Stefano che una trentina di anni fa è stato ricostruito ex novo: l’originaria Madonnuccia, infatti, era ubicata in un punto oggi coperto dall’acqua della diga di Montedoglio e il paese è un’autentica terrazza in collina che si affaccia sull’invaso, dove vi sono nuclei abitati, la chiesina e anche un ristorante, mentre sotto – a riva – gli appassionati della vela e del surf hanno allestito il loro circolo. Di Madonnuccia, intesa come svincolo della E45, si parla spesso anche quando in inverno le criticità costringono a interruzioni e deviazioni.

Il post con un capoverso legato sempre al pannello si conclude: "E senza contare che l’uscita per ‘l’importante centro abitato’ di Gragnano sarebbe casomai quella di Sansepolcro Nord, non certo quella di Madonnuccia". Già, vengono riportati il lago di Montedoglio su fondo marrone a scopo turistico e poi il nome della frazione di Gragnano, che in effetti non è lontana, ma che rimane pur sempre più distante rispetto all’uscita di Sansepolcro nord.