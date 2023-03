Lux Aracana spettacolo di luci al teatro di Anghiari

Al teatro di Anghiari va in scena il terzo capitolo della rassegna Esseri Viventi. Evento speciale sabato 18 marzo alle 17,30 con Lux Aracana, Light Show. Con uno spettacolo da "circo delle luci" viene presentata la Stagione Teatrale di Primavera 2023.

Un evento per tutte le età che il Teatro di Anghiari offre a tutti gli spettatori e sostenitori. Ingresso libero.

Domenica 19 marzo alle 17,30 sarà la volta di La Nuit n’en finit plus. Un film di Francesco Dejaco, Cristiano Menci e Federico Barneschi. Tre amici si mettono in viaggio per raggiungere il cuore di una Riserva Naturale nel nord del Nicaragua.

Il loro intento è quello di realizzare un documentario su una delle due guide che li accompagnano, ma la foresta cambierà i loro propositi e loro stessi.

Un viaggio in un luogo remoto, nel centro del continente americano alla ricerca del senso profondo dell’amicizia, della vita e dell’amore. Biglietto Unico: ingresso simbolico di 1 euro.