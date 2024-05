"Lupo Uno". Documentario e mostra sui grandi carnivori

Il monitoraggio del lupo diventa il documentario "Lupo Uno" premiato al Trento Film Festival, che verrà proiettato oggi alle 16 nell’auditorium Montetini di via Cesalpino ad Arezzo per iniziativa del comitato scientifico del Club Alpino Italiano di Arezzo, con gli interventi di Duccio Berzi e Luca Mattioli, membri della "Task force lupo" della Regione Toscana. Il film rientra nella due giorni che il Cai dedica al lupo con la mostra sui grandi carnivori aperta oggi e domani domenica 5 maggio dalle 10 alle 19 nell’atrio d’onore della Provincia di Arezzo con annessa mostra sulla fauna selvatica della Provincia. In diciannove pannelli espositivi il Cai approfondisce la conoscenza di queste "presenze silenziose": l’organizzazione sociale, gli spostamenti, le predazioni, i branchi, l’ibridazione, l’estinzione e il ritorno informando su come comportarsi in caso di incontri. A fare da guida i volontari Cai, l’associazione The Wild Side e gli studenti dell’Itis Galilei. "La sfida - ammette Luca Mattioli responsabile per Arezzo delle attività faunistiche della Regione Toscana - è sanare il conflitto tra zootecnica, buone pratiche e prevenzione, conflitto creato con l’espansione del lupo".