Lupo salta la recinzione e mangia due pecore nell’allevamento

Scavalcano la recinzione di quasi due metri, saltano un ulteriore cancello di oltre un metro e mezzo, entrano nella stalla e uccidono due capre ferendone gravemente altre tre. Notte di paura a Cortona, quando alcuni lupi sono tornati ad attaccare. È accaduto nella notte tra il 27 e il 28 novembre a San Pietro a Cegliolo all’interno dell’azienda agricola Chiovoloni Podere Peciano, che è anche una conosciuta e apprezzata fattoria didattica. A fare la macabra scoperta è stato il proprietario dell’azienda Luigi Chiovoloni all’alba quando, come ogni mattina, è andato a governare il gregge. "Sono ancora incredulo – racconta Chiovoloni – non immaginavo che i lupi arrivassero a tanto. Quando ho aperto la stalla non volevo credere ai miei occhi. Le due capre uccise, per altro una incinta, erano state martoriate, mentre tre erano sanguinanti con lacerazioni vistose al collo. Grazie all’immediato soccorso dei veterinari, credo e spero di riuscire a salvarle". In tutto una quindicina gli esemplari presenti al momento dell’attacco nella stalla. Insieme a loro anche due asini. Stando ad una prima ricostruzione il lupo avrebbe dapprima scavalcato la recinzione esterna di quasi due metri, rimanendone per altro in parte impigliato. Prova ne sono ciuffi consistenti di pelo rimasti avviluppati alla rete di protezione. Per arrivare al branco, però, c’era da superare un un’ulteriore barriera: il cancello della stalla. Con guizzo veloce i lupi hanno superato anche questo ostacolo dritti all’obiettivo. Nella stalla c’erano anche telecamere di sicurezza che però non sono riuscite nitidamente a riprendere la scena. Il polverone alzato dal fuggi fuggi generale del gregge dagli assalitori ha reso impossibile la visione di quanto stava accadendo. Non si sa, dunque, se ad attaccare sia stato un unico esemplare o più, anche se a, giudicare dal disastro, l’ipotesi potrebbe essere quella di un branco.