Luoghi storici illuminati: dono alla Croce Rossa

VALTIBERINA

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio, la statua di Piero della Francesca a Sansepolcro, le Logge del Grano a Pieve Santo Stefano e Villa Gennaioli ad Anghiari sono state illuminate di rosso per dare maggiore risalto alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. All’iniziativa, oltre al Comune di Sansepolcro, hanno aderito anche le amministrazioni di Anghiari e Pieve. Nei giorni scorsi, dopo avere consegnato lo storico vessillo nelle mani del sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, il presidente della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, Biagio La Monica (nella foto), ha fatto altrettanto con il primo cittadino pievano, Claudio Marcelli e con l’assessore anghiarese Ilaria Lorenzini. Volontari e dipendenti della Croce Rossa di Sansepolcro si sono riuniti nella propria sede, per l’occasione illuminata di rosso e con tutti i mezzi dell’associazione in colonna hanno percorso le vie centrali di Sansepolcro, Anghiari e Pieve Santo Stefano per festeggiare una giornata resa ancor più speciale dalla ricorrenza del 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana. Le celebrazioni sono proseguite ieri, quando una rappresentanza della Croce Rossa biturgense e una delegazione del Comune di Anghiari si è recata al cimitero del paese per rendere omaggio a Paul Ruegger, ambasciatore svizzero già presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (1948-1955) e membro della corte permanente di arbitrato dell’Aia.