L’University of Oklahoma per la scuola primaria Sante Tani

Arezzo, 5 aprile 2024 – Il Big Event in Arezzo vedrà la partecipazione dell’University of Oklahoma, insieme a tantissimi altri volontari ed associazioni locali no-profit della città, per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria Sante Tani: un faro educativo nel cuore di un quartiere che abbraccia nuove sfide ogni giorno e che è un punto di riferimento per la comunità che vive in quell'area.

"Con i fondi raccolti, intendiamo trasformare gli spazi esterni della scuola, rendendoli luoghi di gioco sicuri e stimolanti. Grazie al vostro sostegno, potremo acquistare materiali di alta qualità, come mattonelle di gomma per un pavimento sicuro e confortevole, e arredi per creare spazi accoglienti dove i bambini possano apprendere e socializzare”.