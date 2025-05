L’Unione:: "Sì all’apertura del mattatoio"

POPPIL’Unione dei Comuni al lavoro per cercare di riaprire il mattatoio di Castel San Niccolò, rispondendo anche alle sollecitazioni del sindaco Vagnoli e del consigliere regionale Marco Casucci (nella foto). "L’Unione, nonostante non abbia più tra le proprie competenze la funzione dell’agricoltura, è da mesi che sta intraprendendo numerose azioni volte a mantenere aperta la struttura di Castel San Niccolò – si legge nella nota – Attualmente il servizio di macellazione è contraddistinto da una forte crisi, sia dovuta a quella del settore zootecnico, che ha portato alla diminuzione di molte attività in Casentino, sia alla notevole riduzione del consumo di carne in generale, tanto che i livelli di macellazione si sono drasticamente ridotti. L’Unione ha garantito tuttavia la continuità dell’attività dalla chiusura del vecchio gestore nel 2024 fino ad oggi. Si è adoperata da mesi, ascoltando le esigenze degli operatori del settore, per cercare soggetti interessati alla prosecuzione dell’attività di macellazione, come confermato dagli atti della Giunta, purtroppo ad oggi rimasti senza riscontro. Considerata l’importanza del servizio, soprattutto per i nostri piccoli allevatori sta cercando ancora di trovare potenziali concessionari per poter far ricominciare l’attività quanto prima".A sollecitare la riapertura della struttura anche il consigliere regionale Casucci. "Il Casentino non può rimanere senza il suo mattatoio da sempre punto di riferimento per agricoltori e allevatori della vallata e non solo; ritengo sia urgente trovare una soluzione. L’auspicio è che gli enti coinvolti riescano in tempi stretti a trovare una soluzione pratica e ragionevole affinché questo servizio possa tornare ad essere garantito nel più breve tempo possibile".