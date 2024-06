L’Under 15 vince e vola in semifinale scudetto

Prosegue il sogno scudetto dell’under 15 dell’Arezzo. I ragazzi allenati da Peter Peruzzi hanno battuto il Pescara per 2-1 nel ritorno dei quarti di finale - dopo che già si erano imposti per 3-2 nel match d’andata in Abruzzo - e volano in semifinale dove affronteranno la Virtus Francavilla.

Gli amaranto sono, dunque, tra le migliori quattro formazioni d’Italia di categoria proseguendo in una stagione straordinaria che già li avevi visti trionfare nel proprio girone. Per raggiungere la finale adesso servirà superare i pugliesi che nel proprio quarto di finale hanno eliminato i pari età del Perugia. Gara d’andata domenica 9 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, il ritorno in casa domenica 16.

L’Arezzo potrà contare ancora una volta sul vantaggio della miglior posizione in classifica. Questo significa che in caso di parità di reti al termine della due sfide a passare sarebbe il Cavallino. A differenza degli altri turni, la semifinale prevede anche i tempi supplementari.

Il secondo atto del quarto di finale contro il Pescara si è rivelato molto combattuto. Sul campo delle Caselle, di fronte a un folto pubblico, le reti amaranto hanno portato la firma di Farnese e Postiglione, nel mezzo il momentaneo pareggio di Turcu.

L’altra semifinale metterà di fronte Pro Sesto e Pergolettese che hanno eliminato rispettivamente Alessandria e Pontedera. Le due vincenti si sfideranno nella finale che si giocherà mercoledì 26 giugno, in sfida secca, in campo neutro.

Andrea Lorentini