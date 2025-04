Luisa vince il tumore e cambia vita . Con la famiglia coltiva grani antichi: "Come Mary Poppins: ho mille risorse"

È riuscita a vincere un tumore. E da allora ha deciso di cambiare totalmente vita, stando a tempo pieno con la sua famiglia, figli in particolare, e coltivando grani antichi per produrre pane e prodotti genuini e a basso contenuto di glutine. E’ la storia di Luisa Iannattone, che adesso ha 56 anni e un’azienda agricola in Valteggina sotto il Pratomagno. "L’orto di Mary Poppins è nato nel 2010 - ricorda Luisa - lavoravo fuori casa dalla mattina presto fino a sera tardi, anche mio marito era sempre fuori per lavoro. I miei figli Giulia e Marco un giorno mi dissero: "Mamma ti vogliamo a casa con noi, rinunciamo a tutto, mangiamo pane con olio, ma noi abbiamo bisogno di te!". Ed è in quel momento che decisi di cambiare: avevamo campi incolti da tanto tempo e vecchie attrezzature agricole e così io e la mia famiglia di dedicarci all’agricoltura".

È nata così l’azienda L’orto di Mary Poppins e Luisa ha deciso anche di prendere in affido una bambina. "Dopo il tumore a me è stata regalata una nuova vita e lo stesso ho voluto fare con questa ragazza. Ho voluto che anche lei avesse una nuova opportunità". Nemmeno il nome dell’azienda è casuale. "Mary Poppins perché lei era una donna dalle mille risorse, sistemava tutto con ingegno e dalla sua borsa usciva per magia tutto ciò che serviva - spiega Luisa Iannattone - E il nostro intento era proprio questo: migliorare la nostra vita e riuscire ad ottenere dalla terra tutto quello di cui avevamo bisogno. Il cambiamento doveva essere soprattutto sul cibo, perciò abbiamo deciso di portare avanti il metodo di agricoltura biologica. Non è stato facile arrangiarsi con i pochi mezzi a disposizione e imparare una nuova professione, ma la natura con i suoi tempi e leggi ci ha insegnato e guidato".

Dopo qualche anno è arrivata anche la coltivazione di frumenti e grani antichi con cui poi realizzare tutti i prodotti biologici. "Puntiamo in particolare modo su grani antichi, Solibam e farro dicocco - spiega Luisa - con i quali produciamo vari prodotti tra cui pane, nuvole di farro, farro decorticato ed in vaso-cottura. Non usiamo nemmeno concimi, ma solo la rotazione dei campi per avere sempre una buona produzione. E con questi frumenti realizziamo pane e focacce veramente a chilometri zero, genuine e povere di glutine. Tutto come era un tempo". Le specialità di Luisa vengono vendute anche tramite l’associazione "Noi di Valteggina" che raccoglie alcune aziende casentinesi che si dedicano ognuna a prodotti diversi, dal miele alla birra e a tanto altro.