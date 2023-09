L’ufficio prevenzione generale e soccorso sarà diretto da Gallorini

Nuovo innesto in questura. Marco Gallorini (nella foto l’ultimo a destra), aretino del 1974, andrà a dirigere l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, avvicendando Pilar Torina trasferita a Roma e alla quale il questore Di Lorenzo ha fatto i più sinceri auguri. Il vice questore aggiunto Gallorini dal 2013 era in servizio all’VIII reparto Mobile di Firenze dove ha ricoperto più incarichi ed è stato capo contingente in occasione del vertice del G20 a Roma nel 2021.