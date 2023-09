L’ottava edizione della Biennale dei Giovani Fotografi Italiani

Fino a domani 17 settembre Bibbiena, Città della Fotografia ospita, nell’ambito della manifestazione FotoConfronti, l’8° edizione della Biennale dei Giovani Fotografi Italiani, il concorso fotografico organizzato dalla Fiaf -Federazione Italiana Associazioni Fotografiche riservato agli autori under 30, selezionati a seguito di un’apposita call lanciata a primavera, sia agli studenti di scuole e accademie di fotografia che presentano una selezione delle opere dei propri allievi, realizzate con il coordinamento dei docenti stessi. Nel weekend si terrà anche la settima tappa della XVIII edizione di "Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm", la manifestazione fotografica itinerante che, attraverso una serie di tappe in tutta Italia, da maggio ad ottobre, va alla ricerca dei portfolio fotografici più apprezzati nel nostro territorio, raccogliendo ventidue finalisti i cui lavori saranno poi esposti in una mostra nazionale presso il Cifa– Centro Italiano per la Fotografia d’Autore a Bibbiena. Oggi alle 16 Silvano Bicocchi presenta la monografia dell’autore dell’anno Fiaf 2023, Umberto Verdoliva Nel mio cerchio. Alle 18 Fotografia e Futuro Claudia Ioan in conversazione con i docenti delle scuole partecipanti all’8^ Biennale Giovani dei Fotografi Italiani. I vincitori verranno proclamati domani alle 16.30 nel cortile del Cifa.

I due autori selezionati parteciperanno di diritto alla selezione finale di Portfolio Italia. Domani alle 11 la Fotografia contemporanea, Claudia Ioan: Riflessioni su tendenze e linguaggi visivi del nuovo millennio. Alle 15 Imagine, fra fotografia e intelligenza artificiale. "Un’altra grande occasione per Bibbiena che da poco ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Città della Fotografia – dice Francesca Nassini, assessora alla Cultura - un’altra occasione per riportare la cultura al centro degli interessi della comunità che con il completamento della galleria a Cielo Aperto si è dimostrata interessata e coinvolta in un nuovo processo di presa di coscienza delle potenzialità del territorio".