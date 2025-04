Loro Ciuffenna. Polemiche per l’installazione di un’antenna 5G

Arezzo, 03 aprile 2025 – A Loro Ciuffenna è polemica per una delibera che autorizza l’installazione di una Stazione Radio Base in via Coppi a San Giustino Valdarno, costituita da una torre di 30 metri per la ricezione delle comunicazioni telefoniche in modalità 5G. A scendere sul "piede di guerra" il gruppo Pratomagno Terra di Valori, che alle scorse elezioni amministrative ha appoggiato la candidatura di Moreno Botti. I consiglieri di opposizione hanno posto questioni di metodo e di merito. "Sul piano del metodo - hanno spiegato - vogliamo sottolineare che la collocazione è stata scelta senza sottoporla ai cittadini, che l’hanno scoperto solo dopo la pubblicazione dell’ordine del giorno del parlamentino. Molti comuni toscani hanno gestito lo stesso problema aprendo un dibattito pubblico con la cittadinanza, che a volte si è concluso con la cancellazione del progetto, altre volte con la sua modifica sostanziale come la riduzione dell’altezza o una nuova localizzazione (Montespertoli, Pontremoli, Uzzano, Pogi). Quanto al merito - ha proseguito Pratomagno Terra di Valori - la precedente amministrazione ha tenuto fermo un progetto simile per 3 anni per il suo impatto sul paesaggio e per la mancanza di certezza assoluta su possibili implicazioni sulla salute dei cittadini”.

"Abbiamo votato contro, chiedendo di acquisire tutta la documentazione. Inoltre torniamo a sottolineare che una torre di queste dimensioni all’ingresso del paese, posizionata a monte della Setteponti, ha un impatto negativo sul paesaggio della nostra montagna, chiave di volta dell’attività turistica". Il gruppo di opposizione ha poi chiesto aggiornamenti su alcuni punti come: la riapertura della strada vicinale ad uso pubblico al “Ponte di Bozzolone” a San Giustino; la bonifica del parcheggio vicino al campo sportivo di San Giustino, andato a fuoco l’anno scorso; lo stato di avanzamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio, ideate per migliorare l’assetto climatico e ambientale e contribuire alla riduzione dei costi energetici. Si è discusso poi una variazione di bilancio, che si è resa necessaria sia per ottemperare ad un Decreto Ministeriale, ma soprattutto per coprire gli interventi urgenti da realizzare in località Trappola”.

"Alla metà di marzo sul territorio comunale si sono verificate precipitazioni particolarmente intense che hanno causato, tra l’altro, una frana lungo la strada di accesso alla frazione montana. Gli interventi di somma urgenza, stimati in 200.000 euro, si sono resi necessari per il ripristino della viabilità in sicurezza. La delibera è stata votata all’unanimità. Altro punto è stata la modifica dello statuto e l’aumento di capitale della società Arezzo Casa S.p.A. (Società di Edilizia Residenziale Pubblica di cui fa parte anche il Comune di Loro Ciuffenna) in quanto l’ingresso del Comune di Badia Tedalda, ha imposto alcune modifiche statutarie, e un aumento del capitale sociale. Pratomagno Terra di Valori ha votato a favore anche in questo caso. "I due punti successivi riguardavano l’approvazione finale con piccole varianti di un piano di lottizzazione privata a Loro Ciuffenna e l’aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione. In questo caso ci siamo astenuti", hanno sottolineato i consiglieri di minoranza.