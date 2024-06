Lorenzoni e Santini fanno il largo. Poppi, Pratovecchio Stia e Bibbiena: ecco tutti i consiglieri comunali

di Sara D’Alessandro

L’ultima tornata elettorale in , dove si è registrato la maggiore affluenza alle urne di tutta la provincia, cambia il colore in due amministrazioni. A Poppi cade il sindaco uscente Carlo Toni battuto da Federico Lorenzoni, mentre a Pratovecchio Stia la formazione che ha ottenuto più voti è stata quella a sostegno dell’ex primo cittadino Luca Santini. Erano in tre i candidati per la poltrona di sindaco: oltre a Caleri che si presentava con la lista Futura c’era in corsa anche la novità, Saverio Agostini che si aggiudica due seggi. "Vittoria ottenuta in una competizione molto combattuta – afferma Santini – Ora c’è solo da lavorare per togliere il comune e il dalla marginalizzazione. A chi ha più volte insinuato il dubbio negli elettori, di un doppio stipendio, rispondo che per legge sono vietate le doppie indennità, per cui come avevo già preannunciato, prima della mia elezione non percepirò più l’indennità da Presidente del Parco, a far data dal 10 giugno 2024 e svolgerò questa funzione a titolo gratuito per i mesi che mancano alla scadenza del mandato". Ribaltone anche a Poppi, il borgo casentinese sarà infatti guidato dall’architetto Federico Lorenzoni, ex assessore di punta a Bibbiena della giunta di Daniele Bernardini, che ha vinto conquistando otto seggi, mentre il sindaco uscente Carlo Toni che correva per il terzo mandato si è fermato al 47,9%.

"È un grande risultato, una vittoria di squadra – commenta il neo eletto – Cominceremo dalla trasparenza e dalla semplificazione, per riportare Poppi a riprendersi lo spazio che si merita nel panorama di vallata e anche in quello più grande della nostra regione". Filippo Vagnoli si conferma sindaco del comune di Bibbiena, contro la sfidante Silvia Rossi, la cui Lista di Comunità, sostenuta da partiti di centro sinistra ha ottenuto 1798 voti. A Subbiano con il 32,06% riconfermata Ilaria Mattesini sostenuta dal Partito Democratico, seguita dall’ex sindaco Ilario Maggini. Poi l’ex assessore provinciale Mirella Ricci, l’ex presidente del consiglio Comunale Luca Bianchi, ed il dottor Ezio Lucacci sostenuto dalla lista "Centrodestra per Subbiano". Confermati anche a Chitignano Valentina Calbi sostenuta dal centro sinistra, a Chiusi della Verna Tellini, a Castel San Niccolò Fani e a Castel Focognano Ricci. Rieletti i due candidati che correvano da soli senza rivali, se non l’astensionismo, Ducci a Talla e Ceccherini a Ortignano. Essendo gli unici candidati era necessario raggiungere il 40% di affluenza alle urne e la percentuale del 50% di voti validi a loro favore.

Per quanto riguarda la composizione dei consigli comunali a Bibbiena per la maggioranza secondo i seggi conquistati dopo lo spoglio elettorale: Francesca Nassini 476, Matteo Caporali 414, Daniele Bronchi 325, Vittoria Valentini 285, Amar Kumar 270, Luca Cavigli 267, Simone Cordovani 239, Sofia Scatolini 205, Nuria Andreani 174,Mauro Rossi 109, Arianna Morelli 97. Per la minoranza: Anna Canaccini 285, Fernando Piantini 178, Marta Mancianti 145, Carlo Gori 110 . A Subbiano la Mattesini ha conquistato otto seggi per il consiglio comunale: Alberto Calussi 110, Paolo Domini 69, Isabella Dei 58, Giorgio Muzi 47, Giuseppe Rizzo 41, Beatrice Lusini 40, Laura Moneti 37, Silvia Battista 32. Due seggi per la lista "Subbiano ripartire si può" con Ilario Maggini e Nicola Esposito, un seggio per Mirella Ricci e uno per Luca Bianchi. A Poppi per la maggioranza: Casetti Jamal 246, Ristori Rossella 233, Amorosi Eva 191, Maggi Maurizio 165, Ghelli Daniele 151, Guadagnoli Simone 145, Basagni Lorenzo 127, Parri Rita 126. Per la minoranza: Tizzi Giovanna 200, Seri Marco 144, Serrotti Marco 134. Nel comune di Pratovecchio Stia sono 8 i seggi per la lista a sostegno di Santini: Mauro Mosconi 173, Paolo Ugolini 151, Valentina Cenni 148, Giovanna Tommasi 134, Giordano Magni 114, Lorenzo Faggioli 89, Elena Trenti 82, Massimo Martini 78. Due per la lista Futura e 2 per la lista a sostegno di Saverio Agostini.