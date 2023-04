Lorenzo Donati protagonista al simposio mondiale di canto a Istanbul

Lorenzo Donati, direttore e compositore aretino ormai attivo a Siena presso l’Accademia Chigiana e a Venezia presso il Conservatorio Benedetto Marcello, è stato invitato a tenere alcuni concerti e un seminario al Simposio Mondiale di Canto Corale che si terrà ad Istanbul da oggi al 30 aprile.

Donati, reduce dall’ottimo successo la settimana scorsa a Lubiana della sua opera Orient Express, nata per un progetto europeo ed eseguita ad Arezzo dall’Insieme Vocale Vox Cordis nel gennaio 2015, ha diretto nella capitale slovena l’orchestra e il coro della Filarmonica Slovena, proponendo la Messa di Igor Stravinsky e la sua opera Orient Express.

"L’esperienza professionale che ho maturato in Italia - dice Donati - dapprima con la qualità del lavoro svolto ad Arezzo con Vox Cordis e in giro per l’Italia con UT, poi con la costante collaborazione con il coro professionale dell’Accademia Chigiana di Siena, mi hanno reso possibile avvicinarmi al mondo della musica professionale corale europea. La realtà slovena è straordinaria e per certi versi invidiabile, quindi è stato un grande onore poter presentare per la seconda volta a Lubiana con la Filarmonica delle mie opere".

Lorenzo Donati in partenza per la Turchia dove è stato invitato, unico italiano, al Simposio Mondiale di Canto Corale che si tiene una volta ogni tre anni in una capitale mondiale l’ultima volta a Seul continua: "L’invito al Simposio Mondiale mi onora e cercherò di tenere alta la qualità che l’Italia da sempre rappresenta in ambito musicale e corale. Avrò modo di dirigere in due concerti e di proporre anche ad Istanbul alcune mie musiche".

Il Simposio Mondiale di Canto Corale si aprirà oggiad Istanbul e vedrà la partecipazione di direttori e compositori da tutti i continenti, alcuni tra i cori invitati proporranno musiche di Lorenzo Donati che, nell’ambito corale, si attesta tra i più importanti compositori e direttori a livello mondiale.