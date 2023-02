L’Orchestra giovanile d’archi “Giovani Armonie” di Sansepolcro fa tappa a Londra

giovani armonie

Arezzo, 6 febbraio 2023 - Nuovo importante appuntamento per l’orchestra giovanile d’archi “Giovani Armonie” di Sansepolcro diretta dalla maestra Laureta Cuku Hodaj. Dopo il tour di beneficenza a cui hanno preso parte nel dicembre 2021, i ragazzi sono pronti per partire alla volta di Londra dove, giovedì 9 febbraio, si esibiranno nella suggestiva cornice di Eaton Square Mayfair School, di fronte a Buckingham Palace dove Candida Cave, preside del Fine Arts College di Londra ed esperta di Piero della Francesca, nel corso dell’incontro dal titolo “Piero: a celebration of Sansepolcro in words and music”, parlerà della grandezza dell’arte che nasce e dimora a Sansepolcro, ma che fa eco in tutto il mondo.

I giovani musicisti dell’orchestra d’archi suoneranno melodie rappresentando al meglio la freschezza e le suggestioni artistiche del Borgo e del maestro Piero. Quello londinese si presenta come un ulteriore appuntamento capace di dare lustro e prestigio a Sansepolcro, alla sua storia e alla sua arte, conosciuta a livello internazionale. L’evento è stato fortemente voluto dal biturgense Gianluca Polidori, da 7 anni residente a Londra, che ha deciso di unire la passione per il suo lavoro a quella per la sua città in un contesto prestigioso come quello londinese.

I giovani musicisti, inoltre, prenderanno parte ad un secondo appuntamento venerdì 10 febbraio, evento patrocinato dal consolato di San Marino nel Regno Unito. Al concerto che si svolgerà in occasione del “St. Agatha Day” presso l’ “In & Out-Naval and Military Club”, parteciperanno anche alcuni membri del corpo diplomatico di Londra, della comunità imprenditoriale e appassionati d’arte.

Dal 2008 ad oggi l’orchestra fondata e diretta dalla maestra Laureta Cuku Hodaj ha partecipato a numerosi eventi e manifestazioni, alcune delle quali degne di nota come il tour benefico in Giordania nel dicembre 2021 dove i ragazzi hanno avuto l’onore di suonare in location d’eccezione come Petra ed Amman. L’orchestra vanta numerosi premi legati alla partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali e, nel 2022, ha ricevuto ben quattro riconoscimenti da tre diverse competizioni musicali. Il gruppo nasce con l’obiettivo di diffondere la passione e l’amore per la musica, contribuendo ad esaltare e far conoscere il patrimonio culturale di Sansepolcro in Italia e all’estero.

Per la realizzazione di questo progetto è doveroso ringraziare gli sponsor di Sansepolcro " Donati Legnami", " Testerini costruzioni", "Lions Club", "BMA maglificio", "Borgo Palace Hotel", "Associazione Commercianti Centro Storico Sansepolcro", "Arking. Associati Progettazioni" , che hanno fornito un importante contributo economico. Un ringraziamento speciale va infine agli enti collaboratori: la scuola Novamusica, la fondazione Progetto Valtiberina, Meet Valtiberina e il Comune di Sansepolcro.