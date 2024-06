L’ora di Sindrome Italia. Il docufilm di Mengozzi

Si chiama "Sindrome Italia", ed è il documentario lungometraggio dell’aretino Ettore Mengozzi che è stato proiettato in anteprima mondiale nell’ambito della 20ª edizione del Biografilm Festival, manifestazione cinematografica dedicata alle storie di vita e al cinema di genere fiction e documentario. Ettore Mengozzi, si è diplomato alla Civica Scuola Luchino Visconti nel 2016, il progetto è una coproduzione Italia-Romania prodotto da Bloom Media House e East Movies con il contributo del Mibact e dell’Emilia-Romagna Film Commission. Grande successo, per il film in concorso diretto dall’aretino e che affronta un tema molto particolare. Nel 2005 due psichiatri ucraini iniziarono a osservare ricorrenti sintomi di disagio psichico in moltissime donne dell’Est Europa di ritorno dall’Italia: insonnia, ansia, depressione, attacchi di panico e nei casi più gravi allucinazioni e istinti suicidari.

Queste donne avevano una caratteristica in comune: lavoravano tutte come badanti. I due psichiatri chiamarono questa condizione Sindrome Italia.

Il documentario seguirà le vite di Corina, una donna colpita da questa sindrome dopo anni di lavoro in Italia e che sta lentamente provando a costruirsi una nuova vita dopo tante sofferenze e quella di Natalia, una donna che sta invece vivendo sulla propria pelle le dure condizioni di lavoro come badante in Italia: isolata, lontana migliaia di chilometri dai suoi figli, sola. Due donne che si riflettono continuamente l’una nell’altra e che lottano con tutte loro stesse per un futuro diverso.