L’opera di Schiavone a Casa Vasari e lo scambio col Giuda

Frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali di Toscana e le Gallerie dell’Accademia di Venezia è lo scambio tra il Giuda di Giorgio Vasari e il Cristo davanti a Pilato di Andrea Meldola detto Schiavone, artista nato a Zara (1510/1515) e operante a Venezia, dove è morto nel 1563. Il Giuda è tornato in laguna come tassello fondamentale del ricomposto soffitto vasariano realizzato nel 1542 per Casa Corner. La tela dello Schiavone, giunto alle Gallerie di Venezia nel 1850, è databile tra il 1550 e il 1553 e rivela adesione ad istanze tizianesche. L’allestimento nella sala della Cucina è curato da Rossella Sileno, direttrice di Casa Vasari, creando una quinta scenica che lo distingue. La tela dello Schiavone è arrivata sprovvista di cornice, progettata ex novo e inspirata alla cornice del camino della Sala della Virtù. Il restauro è stato eseguito dalla dottoressa Rossella Cavigli della Direzione regionale della Toscana in collaborazione con Cristiana Burlino e Silvia Salvini dell’Accademia veneziana. In precedenza due sono stati i restauri, nel 1866 e nel 1956. In questa occasione fu rimossa un’arbitraria integrazione seicentesca fatta a destra.

Liletta Fornasari