Lo sprint di Aboca: progetti da 20 milioni

di Claudio Roselli

Un finanziamento di 20 milioni di euro da parte di Banco Bpm in favore di Aboca nell’ambito di "Obiettivo Sostenibilità". L’accordo è funzionale al sostegno del piano aziendale di sviluppo 2022-24 per l’azienda con sede a Sansepolcro che da anni è leader in Europa nel settore dei dispositivi medici a base di sostanze naturali. "Obiettivo Sostenibilità" prevede la condivisione con l’azienda di obiettivi di miglioramento grazie a specifici indicatori di performance, contraddistinti dalla sigla Kpi Esg, che in questo caso riguarda l’incremento della percentuale di energia derivante da fonti rinnovabili in rapporto al totale di energia utilizzata.

"Grazie all’importante finanziamento di Banco Bpm – ha affermato Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca – possiamo accelerare in modo decisivo il nostro percorso verso l’autonomia energetica. Oggi i costi dell’energia gravano fortemente sulle marginalità aziendali e le fonti non rinnovabili hanno un impatto negativo su bilanci e ambiente. Perciò, coerentemente con quanto previsto dal nostro statuto di Società Benefit, lavoriamo da tempo su questi aspetti, acquistando solo energia proveniente da fonti rinnovabili, producendo energia da fotovoltaico e ottimizzando tutti i processi della nostra filiera produttiva. Con questo finanziamento, possiamo sviluppare e rafforzare il processo e realizzare nuovi impianti per la produzione di energia pulita".

Il prestito è riconducibile al plafond di 5 miliardi "Investimenti Sostenibili 2020-2023", che Banco Bpm ha pensato proprio per rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale. "Aboca è un’impresa dinamica che da oltre quarant’anni si impegna a coniugare la crescita economica al rispetto per le persone e la natura, l’internazionalizzazione al legame col territorio – ha commentato Marco Notari, responsabile Mercato Corporate Centro-Nord di Banco Bpm – per cui siamo orgogliosi di essere al suo fianco, sostenendola in un piano di sviluppo improntato su innovazione e sostenibilità, due asset strategici che ci vedono in prima linea con i nostri prodotti e servizi a supporto delle imprese e del Paese".

Come noto, Aboca realizza prodotti al 100% naturali per la cura della salute, fra i quali dispositivi medici a base di sostanze e integratori alimentari. Vanta qualcosa come oltre 1400 dipendenti, 32 brevetti registrati e una distribuzione ramificata in 26 Paesi del mondo e opera su un ciclo produttivo verticalmente integrato. L’azienda è una società benefit certificata B-Corp, standard internazionale che garantisce il rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità ambientale e sociale.