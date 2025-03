Lo smantellamento del manicomio di Arezzo in un libro che sarà presentato a Terranuova

Arezzo, 13 marzo 2025 – La sala del consiglio di Terranuova Bracciolini ospiterà, domenica prossima, la presentazione del libro “Pratiche di Liberazione. Il manicomio di Arezzo negli anni di Agostino Pirella (1971-1978)”, un'opera che ripercorre il processo di smantellamento dell’ospedale psichiatrico di Arezzo, uno dei momenti più significativi della Riforma Psichiatrica in Italia. L'appuntamento è fissato per le ore 17. Il volume, scritto dalla terranuovese Caterina Pesce, analizza in dettaglio le teorie e le pratiche che hanno guidato la trasformazione dell'istituzione manicomiale aretina e la creazione di un sistema di servizi sociali e sanitari territoriali. Quella di Arezzo è una storia simbolica che anticipa e si inserisce nel più ampio progetto di costruzione del Sistema Sanitario Nazionale, segnando un passo fondamentale nel superamento del manicomio e portando avanti un approccio innovativo che poneva al centro il rapporto personale con i pazienti.

Durante l'incontro l'autrice approfondirà la storia di questa esperienza, mettendo in luce il ruolo centrale di Agostino Pirella, direttore del manicomio aretino dal 1971, che, grazie anche alla lungimiranza della classe dirigente locale, contribuì a un processo di trasformazione radicale e umanizzazione del sistema psichiatrico. Pirella è stato collaboratore di Franco Basaglia, colui che, con un atto di «utopia concreta», ha chiuso i manicomi e ridato dignità agli ex-internati. Dopo l’intervento di Caterina Pesce, seguiranno testimonianze di coloro che, nel Valdarno e in particolare a Terranuova, hanno contribuito all’ideazione e alla costruzione di una rete di servizi sanitari e sociali a garanzia della salute del cittadino. Una pluralità di voci per ricordare un processo collettivo.

Il libro si caratterizza per una lucida analisi delle teorie e delle pratiche che hanno animato la riforma psichiatrica, e delle contraddizioni che ancora oggi interrogano la società e il sistema psichiatrico. Attraverso una ricerca che ha coinvolto archivi, testimonianze orali e una riflessione approfondita, l’autrice restituisce la complessità di uno dei percorsi più avanzati di trasformazione nel campo dell'assistenza psichiatrica. "Questo libro non solo racconta una parte fondamentale della nostra storia recente – ha detto Sara Grifoni, assessora alla cultura di Terranuova Bracciolini - ma sottolinea l'importanza di una riflessione collettiva sulle trasformazioni sociali e sanitarie che hanno segnato il nostro territorio.

La storia di Agostino Pirella è un esempio di come la comunità, insieme alle istituzioni, possa dare vita a un cambiamento profondo e positivo per la vita delle persone. Invito la cittadinanza a partecipare a questa occasione di riflessione e di memoria, che ci permette di guardare al nostro passato con consapevolezza e di immaginare un futuro sempre più inclusivo e solidale”.