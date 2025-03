Lo slalom di una famiglia tra realtà e leggi

Diventare genitori è coraggioso. La coppia di aretini diventati padri in California, grazie alla gestazione per altri, è un esempio di questo coraggio. Si tratta del primo caso in cui, se tornassero col bambino ad Arezzo, si applicherebbe la Legge Varchi, che punisce chi ricorre alla maternità surrogata anche all’estero con il carcere. Per ora i tre restano a San Diego, ma non si potrà rimandare il problema in eterno: scegliere di tornare significa infrangere la legge e affrontare anni di battaglie legali; scegliere di restare in America, oltre alla questione economica, significa privare il figlio della sua identità di cittadino italiano. Famiglia reale e famiglia sulla carta: qual è la scelta giusta? E perché ci deve essere una scelta?

Marianna Grazi