Lo schianto contro un’auto e un’ambulanza. Dopo la carambola si danno alla fuga

AREZZOVengono dalla notte del 12 gennaio le immagini di una smart contro un’ambulanza e un palo stradale. Siamo a pochi metri dai Bastioni, nel punto di sosta delle ambulanze della Croce Bianca. La corsa a tutta velocità e poi lo schianto. Alle 23.30 un’auto è andata a sbattere contro un’altra vettura parcheggiata in via Niccolò Aretino. Una carambola terminata addosso a un’ambulanza della Croce Bianca che si trovava in sosta sul lato opposto della strada.

Secondo le ricostruzioni, pare che chi era alla guida dell’auto fuori controllo, dopo lo schianto si sia dato alla fuga lasciando il mezzo, una Mini grigia, sul posto. L’auto è stata infatti ritrovata con gli airbag scoppiati e le portiere aperte. Tra le ipotesi c’è quella per cui l’auto sarebbe stata rubata poco prima non lontano dal centro città. I soggetti coinvolti, che potrebbero essere quattro tra minorenni e maggiorenni, sarebbero stati notati e segnalati già durante il fine settimana per altri episodi di cronaca. Le ricostruzioni fanno pensare a un gruppo di giovani ragazzi che operino con atteggiamenti da bulli e atti vandalici.

Non si tratterebbe infatti del primo episodio di cui si rendono responsabili quelli che nel linguaggio giovanile sono definiti “maranza”. Sul fatto sta indagando la polizia municipale di Arezzo.