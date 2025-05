L’Italia prima di Roma. Giulierini sulle tracce degli antichi popoli

Lo Scaffale di Mecenate: invito alla lettura prosegue con la presentazione del volume di Paolo Giulierini "L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici" – Direzione regionale Musei nazionali Toscana. Oggi presentazione al museo Archeologico alle 16 presentazione del libro di Paolo Giulierini "L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici".

Il nostro Paese ci appare il più delle volte come l’erede per eccellenza della civiltà romana. Non c’è nulla di più vero, ma se ci mettessimo in viaggio percorrendo l’Italia da nord a sud scopriremmo che prima ancora che Italiani siamo stati Italici: in ogni regione la toponomastica, i monumenti, i reperti archeologici, le tradizioni etnografiche, persino le abitudini alimentari e culinarie raccontano la storia di popoli antichi che a partire dall’Età del ferro si sono frequentati, confrontati, scontrati.

Con la competenza dell’esperto e il passo avvincente del divulgatore, Giulierini accompagna in un viaggio affascinante, presenta gli Italici che siamo stati, ne approfondisce il rapporto con il territorio, le modalità insediative, la religione, la lingua e la scrittura, senza tralasciare il fondamentale incontro con i Romani. Ingresso libero.